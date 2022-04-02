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Киев обменялся с рядом стран проектами документов по гарантиям безопасности

Зеленский заявил, что Киев передал ряду стран проекты документов по гарантиям безопасности
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обменялся с несколькими странами проектами документов по гарантиям безопасности. Его слова передает телеканал Fox News.

«Нам нужны гарантии безопасности со стороны ведущих государств», — сообщил он в интервью. При этом Зеленский подчеркнул, что речь может идти как о членах НАТО, так и о странах, не входящих в альянс.

По словам президента, Украина ждет, чтобы страны, которые поддержат проекты документов, открыто присоединились к США, Великобритании, Германии, Франции и Турции. Именно эти государства уже выразили готовность стать гарантами, пояснил украинский лидер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал место встречи президента Владимира Путина с Зеленским. По его словам, это может быть Стамбул. «У господина Зеленского позитивное мнение, надеюсь, и у господина Путина оно будет позитивное. Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы», — сказал политик.

Марина Совина
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