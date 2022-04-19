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Россиянам объяснили вероятность лишения доллара статуса мировой валюты

Аналитик Коган объяснил россиянам, что ждать обвалов доллара в ближайшие годы не стоит

Фото: Pixabay

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган объяснил россиянам вероятность лишения доллара статуса мировой валюты. Его слова передает агентство «Прайм».

Коган считает, что ждать обвалов доллара в ближайшие годы не стоит, он не может повторить судьбу британского фунта стерлингов, который стал «валютой стран второго эшелона», поскольку для этого нужны значительные перемены. Когда фунт обвалился, Британия не была ведущей экономикой даже в Европе, а доллар по-прежнему является главной резервной валютой в мире. «Да, со временем ее подвинет Китай, но юань — более закрытая история, чем доллар, поэтому его влияние растет строго пропорционально необходимости и желанию властей государства», —отметил эксперт.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова назвала причину устойчивости рубля. По ее словам, высокие цены на нефть помогают ему держаться на плаву. Мильчакова предположила, что фундаментальных оснований для падения рубля до 200 или 100 за доллар в этом году не будет

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Марина Совина
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