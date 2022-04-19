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Невролог перечислила десять простых способов унять тревожность

Невролог Соцкова: ограничение круга общения и медитация помогут справиться со стрессом

Фото: Unsplash

Врач-невролог, клинический психолог и гипнотерапевт Татьяна Соцкова в статье для издания «Доктор Питер» перечислила десять простых способов унять тревожность и абстрагироваться от негативных внешних факторов. По ее словам, ограничение круга общения и медитация, в числе всего прочего, помогут справиться со стрессом и укрепить иммунитет.

Невролог уверена, что семейные установки и внушения негативно влияют на самочувствие и в определенные моменты усиливают тревожность. Чтобы это исправить, врач советует максимально ограничить общение с токсичными людьми, сократить количество времени в соцсетях и тщательно выбирать источники информации. «Эмоциональный голод» эксперт рекомендует восполнять, например, качественной музыкой, фильмами, спектаклями.

Понизить градус тревожности, по ее словам, поможет также умение переключаться с одной эмоции на другую. Например, советует Соцкова, вместо того, чтобы обижаться на близких из-за недостатка внимания, человеку стоит просто попросить их уделять ему чуть больше времени.

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Восстановить нервную систему и улучшить качество жизни, по мнению врача, можно также с помощью дыхательных практик, медитации, йоги, пеших прогулок, регулярных приемов здоровой пищи, желательно ярких цветов, вкусного чая, разбора завалов в доме, ревизии аптечки и косметички или генеральной уборки.

Соцкова обращает внимание на то, что эти нехитрые действия помогут восполнить запас резервной энергии организма, снять напряжение, укрепить иммунитет, восстановить сон и перестать тревожиться по пустякам. «Можно долго истощать себя, расходуя резервные фонды организма, но в какой-то момент тело может превратиться в ту самую "дохлую клячу", которую уже ничего не взбодрит», — подытожила доктор.

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Юлия Кальницкая
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