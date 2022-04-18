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Названы вредные для женской красоты привычки

ETNT: употребление сахара лишает женщин привлекательности

Фото: engin akyurt / Reuters

Ученые рассказали о ежедневных привычках, которые снижают уровень привлекательности и красоты, как женской, так и мужской. Об этом со ссылками на многочисленные исследования сообщают журналисты специализирующегося на текстах о здоровом образе жизни и еде и придерживающегося доказательного подхода сайта Eat This Not That! (ETNT).

Связь между красотой и образом жизни авторы статьи демонстрируют с опорой на многочисленные исследования. Согласно одному из них от 2017 года, было выявлено, что даже две ночи недостаточного сна могут негативно отразиться на внешности человека. Ученые отметили, что для здорового цвета лица необходим полноценный сон от семи до девяти часов, а те, кто привыкает поздно ложиться, жертвует своей красотой.

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Также были перечислены другие распространенные привычки, которые не позволяют человеку достигнуть максимального уровня привлекательности. Например, ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления сахара для кожи лица. «Это связано с тем, что при попадании в организм сахара — глюкозы или фруктозы — в ответ организм вырабатывает вещества, называемые конечными продуктами гликирования (AGE). Эти токсины повреждают коллаген и эластин, два белка в коже, благодаря которым она выглядит упругой и молодой. В результате могут появиться морщины, дряблость, плохой тонус кожи и пигментные пятна», — отмечают исследователи. Они также посоветовали исключить алкоголь, который вызывает воспаления в организме и обезвоживает кожу.

Национальный институт здоровья США (NIH) опубликовал статью, в которой показал неожиданную связь между питанием и привлекательностью. Оказалось, что мужчины, которые придерживались вегетарианской диеты, считались более мужественными у женщин и больше им нравились. То есть отказ от мяса положительно повлиял на их внешность, что подтвердили отзывы многих девушек. Так, исследователи советуют минимизировать употребление красного мяса, если человек хочет быть более притягательным в глазах противоположного пола.

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Елена Матвиенко
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