Найден способный помочь в разработке квантового компьютера минерал

Nature Materials: в Намибии нашли необходимый для квантового компьютера камень

Группа международных ученых из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, Гарвардского университета в США, Университета Маккуори в Австралии и Орхусского университета в Дании нашли минерал, который способен помочь разработать новый вид квантовых компьютеров на основе света. Результаты исследования описаны в журнале Nature Materials.

Древний драгоценный камень, представляющий из себя оксид меди (Cu2o), обнаружили в Намибии. Его планируется использовать для производства поляритонов Ридберга — самых больших из созданных частиц, которые способны переключаться со света на материю и обратно подобно двум сторонам медали. Благодаря этому ученые смогут создавать квантовые симуляторы (квантовый компьютер, в котором информация хранится в квантовых битах).

Появление такого устройства поможет решить многие неразрешимые задачи в области физики, химии и биологии. Так, например, компьютер потенциально способен разработать высокотемпературные сверхпроводники для скоростных поездов, более дешевые удобрения, новые эффективные лекарственные препараты или решить вопросы глобального голода.

В марте 2022 года американские ученые из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики создали схему для будущих квантовых компьютеров благодаря эффективной квантовой связи между двумя устройствами, генерирующими квазичастицы магноны.