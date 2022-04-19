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Разведчица-нелегал рассказала о задержании ФБР в 2010 году

Разведчица-нелегал Елена Вавилова рассказала о задержании ФБР в 2010 году

Фото: Globallookpress.com

Российская разведчица-нелегал и полковник СВР в отставке Елена Вавилова, которая жила в США под именем Трэйси Ли Энн Фоли, рассказала о своем задержании ФБР в 2010 году. Об этом во вторник, 19 апреля, сама Елена Вавилова рассказала «Ленте.ру».

28 июня 2010 года американский Минюст сообщил об аресте десяти подозреваемых, которым предъявили обвинения в разведывательной деятельности в пользу России. Среди них была и Елена Вавилова. Сотрудники ФБР задержали российских разведчиков из-за предательства сбежавшего в США экс-разведчика Александра Потеева.

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«Никаких эксцессов и грубостей с их стороны не было. Сотрудники ФБР вызвали нас на разговор лишь однажды. Будучи профессионалами, они поняли, что имеют дело с людьми, которые не станут вести с ними дела», — рассказала Елена Вавилова.

После двусторонних переговоров в результате обмена российская разведчица была освобождена.

6 апреля сообщалось, что выдающийся разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Михаил Васенков умер на 80-м году жизни. В 2010 году он был задержан вместе с Еленой Вавиловой.

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Владимир Шарапов
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