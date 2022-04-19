Посольство России в Афинах проверит информацию о задержании танкера «Пегас»

Посольство в Афинах проверит информацию о задержании российского нефтяного танкера

Посольство России в Афинах проверит информацию о задержании нефтяного танкера под российским флагом Pegas («Пегас») в районе острова Эвбея с 19 моряками на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

В посольстве заявили, что находятся в контакте с греческими властями.

Ранее стало известно, что два российских танкера, попавших под санкции Евросоюза, были задержаны в заливе Эгейского моря в Греции. Суда Pegas и VF Tanker 2 задержали в загруженном состоянии недалеко от прибрежного города Каристос.

Известно, что Pegas должен был оставить свой груз на полуострове Пелопоннес, однако получил механические повреждения и был сопровожден в залив Каристос греческим буксиром. Как отмечает портал, местные морские власти, вероятно, не знают, как именно применять санкции против российского судоходства, и ждут дальнейших указаний.