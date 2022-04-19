Политолог оценил слова Трампа о необходимости переговоров России и Украины

Политолог Суслов рассказал о причинах высказывания Трампа про переговоры России и Украины

Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о важности решения конфликта на Украине путем переговоров преследует внутриполитические цели. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал Дмитрий Суслов, эксперт клуба «Валдай», заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики».

По его словам, мотивы заявления Трампа являются сугубо внутриполитическими и связаны с предстоящими выборами. «Во-первых, Трамп сейчас ведет активную кампанию в пользу республиканцев для предстоящих промежуточных выборов. Во-вторых, он, видимо, склоняется к участию в президентских выборах 2024 года. В этой связи он позиционирует себя как взвешенного политика, как миротворца», — заявил Суслов.

Он отметил, что этим высказыванием Трамп в очередной раз противопоставил себя администрации действующего президента Джо Байдена, поставляющей вооружение Украине.

Трампу в принципе не нравится война. Он считает, что лучше договариваться, лучше заключать сделки, чем воевать Дмитрий Суслов политолог, эксперт клуба «Валдай»

Суслов также заметил, что пацифистские высказывания резонируют с настроениями избирателей, которые уже ощущают на себе последствия конфликта на Украине и связанных с ним антироссийских санкций. Он напомнил, что для американских граждан санкционное давление оборачивается ростом инфляции, повышением цен на бензин и продовольствие.

Ранее Трамп призвал к проведению переговоров между российской и украинской сторонами. «Это война, которой никогда не должно было случиться, но она случилась. Решение уже никогда не будет таким хорошим, каким оно могло быть до начала стрельбы, но решение есть», — заявил он. По словам Трампа, если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то не останется ничего, кроме «смерти, разрушения и кровопролития».