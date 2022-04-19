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Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК «Бук-М1» на Украине

Вооруженные силы России уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Барвенково

Фото: Пресс-служба Минобороны Р Ф /ТАСС

Вооруженным силам России удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1», который располагался в районе украинского города Барвенково. Об этом во вторник, 19 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"», — объяснил он.

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Ранее Игорь Конашенков заявил, что ударом высокоточных ракет Вооруженных сил России были поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное на Украине. Кроме того, по словам генерал-майора, ракетные удары поразили шесть районов сосредоточения живой силы, а также военной техники противника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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