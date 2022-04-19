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Лидеры западных стран договорились усилить давление на Москву

Лидеры западных стран после конференции ЕС и НАТО договорились усилить давление на Москву

Фото: Mihkel Maripuu / Globallookpress.com

Лидеры стран Запада договорились усилить давление на Москву путем введения новых санкций и наращивания дипломатической изоляции России. Об этом сообщает ТАСС заявление, распространенное канцелярией премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

«Лидеры договорились работать сообща, чтобы найти долгосрочное решение в области безопасности, чтобы Украину нельзя было атаковать вновь подобным образом», — следует из сообщения.

Британский премьер также отметил «критическую необходимость дальнейшей военной поддержки Украины перед лицом крупной наступательной операции России в Донбассе и продолжающихся атак повсюду».

Ранее канцлер Германии Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине. «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», — сказал лидер ФРГ. Он обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил его «остановить обстрел украинских городов».

Марина Совина
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