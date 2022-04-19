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Шольц призвал не допустить победы России на Украине

Канцлер Германии Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине

Фото: IMAGO / Jens Schicke / Globallookpress.com

Западные страны не должны допустить победы России на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран «Большой семерки» и Европейского Союза, передает ТАСС.

«Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», — сказал лидер ФРГ.

Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил его «остановить обстрел украинских городов». «Позвольте установить немедленное перемирие и отведите своих солдат. Остановите эту ужасную войну», — призвал он.

Ранее Шольц заявил, что западные страны решительно настроены продолжать помогать Украине, хотя и не намерены прибегать к прямому вмешательству в боевые действия. Однако канцлер ФРГ признал, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны.

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Виктория Кондратьева
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