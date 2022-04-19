Шольц призвал не допустить победы России на Украине

Канцлер Германии Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине

Западные страны не должны допустить победы России на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран «Большой семерки» и Европейского Союза, передает ТАСС.

«Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», — сказал лидер ФРГ.

Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил его «остановить обстрел украинских городов». «Позвольте установить немедленное перемирие и отведите своих солдат. Остановите эту ужасную войну», — призвал он.

Ранее Шольц заявил, что западные страны решительно настроены продолжать помогать Украине, хотя и не намерены прибегать к прямому вмешательству в боевые действия. Однако канцлер ФРГ признал, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны.