Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц заявил о решимости Запада помогать Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении НАТО помогать Киеву, но не вступать в боевые действия

Фото: Lisi Niesner / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны решительно настроены продолжать помогать Украине, хотя и не намерены прибегать к прямому вмешательству в боевые действия. Цитату приводит ТАСС.

«Мы все едины в этом — масштабная поддержка Украины... Но НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине», — подчеркнул он.

Кроме того, канцлер ФРГ признал, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны.

Ранее стало известно, что ряд стран, среди которых и Германия, задумали увеличить военные расходы на фоне российской спецоперации на Украине. Отмечается, что Lockheed Martin, в частности, производит истребители F-35, которые планирует закупить Германия, а также вертолеты Black Hawk и системы противоракетной обороны. При этом Lockheed Martin оставила годовой прогноз продаж неизменным на уровне 66 миллиардов долларов. Руководство заявило, что дополнительное производство оружия для Украины не окажет немедленного влияния на финансовые показатели компании.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Из подвалов у «Азовстали» вышли более 100 человек
Определены районы Москвы с максимально подорожавшим вторичным жильем за 10 лет
Разработан способ ускоренного разложения пластика под ультрафиолетом
Китайские журналисты уличили США в попытке извлечь выгоду из кризиса на Украине
Лидеру ОПГ запросили 13 лет за покушение на офицера МВД
Иммунолог дал прогноз ситуации по COVID-19 в России
Пеле снова госпитализировали
Офтальмолог перечислила опасности неправильных солнцезащитных очков
Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК «Бук-М1» на Украине
Микроюбки вновь вернулись в моду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.