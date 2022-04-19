Мексиканский оркестр исключил из репертуара Чайковского

Посольство РФ назвало русофобией исключение из репертуара оркестра в Мексике Чайковского

Посольство России в Мексике назвало русофобией исключение из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас увертюры российского композитора Петра Чайковского. Об этом дипмиссия написала в своем Telegram-канале.

Российские дипломаты отметили, что увертюра была исключена из традиционного концерта в Великий четверг. В посольстве подчеркнули, что подобное решение «подпитывает кампанию по дегуманизации женщин, детей, стариков, спортсменов, музыкантов, художников, абсолютно всех по одному критерию: быть русскими». Также отмечается, что исключение увертюры Чайковского из репертуара оркестра стало еще одним неудачным примером русофобии, которая получает все большее распространение.

Ранее сообщалось, что Мехико на католическую Пасху был сожжен картонный танк с чучелами президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Фигурка наполовину дьявола, наполовину Байдена торчала из люка танка, а маленький Зеленский — из ствола. Автор работы, 30-летний Эдуардо Родригес пояснил, что не стал добавлять в композицию российского лидера Владимира Путина, поскольку не считает его ответственным за конфликт на Украине. В ходе праздника инсталляцию подняли в воздух на промышленном кране и подожгли под возгласы толпы.

