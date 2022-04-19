Индия собралась нарастить экспорт пшеницы на фоне украинского кризиса

Индия собралась заработать на украинском кризисе, заменив выпадающие объемы поставок пшеницы собственным импортом, но для начала республике придется решить проблемы с качеством товара, пишет Bloomberg.

Высокие цены на зерно, фиксируемые после начала военной операции России, помогли индийской пшенице впервые за много лет стать конкурентоспособной на мировом рынке. Государство хочет восполнить нехватку зерна, связанную с нарушением торговли с Россией и других цепочек поставок из-за спецоперации на Украине. Индия уже заключила договор с крупнейшим импортером пшеницы, Египтом, и планирует поставить новый рекорд по отгрузке зерна в 2022 году, нарастив объемы до 15 миллионов тонн.

Однако для отправки пшеницы в Египет Индии придется пройти контроль качества зерна. От экспортера требуется очистить зерно от примесей, таких как пыль, песок и камни — обычно это делается вручную. Осмотр товаров поможет определить, подходит ли пшеница для приготовления хлеба, лапши или корма для животных. Раньше покупатели настороженно относились к сотрудничеству с Индией именно из-за низкого качества зерна.

Ранее в апреле Каир также подписал контракт на закупку пшеницы с европейскими странами. В условиях нестабильных поставок на фоне спецоперации государство ищет альтернативные рынки на замену экспорту из России и Украины.