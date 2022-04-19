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Полных женщин предупредили о повышенном риске заболеть раком

BMC Medicine: риск развития рака матки связали с лишним весом

Фото: Shutterstock

Ученые Бристольского университета обратили внимание, что у полных женщин риск заболеть раком матки вдвое выше, чем у обладательниц нормального веса. Исследование онкологов публикует научный журнал BMC Medicine.

Всего ученые проверили данные 120 тысяч участниц добровольного скрининга из семи развитых стран, рассчитав для них индекс массы тела, то есть умножив на два их рост в метрах и поделив на вес в килограммах. Индекс массы тела от 18 до 25 пунктов они считали здоровым, при индексе от 25 до 30 отмечали наличие лишнего веса, участниц с индексом выше 30 записывали как женщин с ожирением. В ходе исследования выяснилось, что риск развития рака матки вырастает на 88 процентов с каждыми лишними пятью пунктами индекса.

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Ученые объяснили повышенный риск тем, что и лишний вес, и активное развитие рака связаны с уровнем двух гормонов: инсулина и тестостерона. «О связи между ожирением и раком матки уже было известно, но это одно из крупнейших исследований, доказывающих эту связь», — предупредила ведущий специалист исследования Эмма Хейзелвуд.

Так, если женщина с нормальным весом и ростом 165 сантиметров прибавит в весе 12 килограммов, она в два раза больше рискует заболеть раком матки, приводят пример исследователи.

Ранее ученые опровергли связь между использованием смартфона и повышенным риском возникновения рака мозга. Они обнаружили, что излучение от смартфона напрямую не влияет на образование опухоли.

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Александра Лисица
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