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В Госдуме заподозрили Японию в подготовке химической атаки на Украине

Вице-спикер Госдумы Яровая заподозрила Японию в подготовке химатаки на Украине
Ирина Яровая /

Ирина Яровая / . Фото: Yevgeny Philippov / Globallookpress.com

Решение Японии поставить Украине средства химической защиты и беспилотники требует объяснений. Подобный шаг дает основания предполагать подготовку к совершению преступления. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет Regnum.

«Средства химзащиты для военных и беспилотные аппараты дают основания предполагать подготовку к совершению преступления, химической или бактериологической атаке украинских нацистов на гражданское население», — подчеркнула Яровая.

По ее словам, в Госдуме рассмотрят решение Японии в контексте парламентского расследования. Вместе с тем политик напомнила о чудовищных преступлениях, совершенных «отрядом 731» Японии, когда опыты и испытания бактериологического оружия осуществлялись на мирных жителях.

Ранее стало известно, что Япония поставит на Украину защитные средства в виде специальных одежды и масок, которые будут эффективны против химических веществ. Кроме того, дополнительная помощь будет представлена и в виде беспилотников.

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Сергей Истомин
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