Япония поставит на Украину защищающие от химических веществ средства

«Киодо»: Япония поставит Украине специальную одежду и маски, защищающие от химвеществ

Япония поставит на Украину защитные средства в виде специальных одежды и масок, которые будут эффективны против химических веществ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на японское агентство «Киодо».

Источники агентства заявляют, что дополнительная помощь будет способна защитить также от беспилотников. В марте Япония уже отправляла Украине бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки, камеры, средства гигиены, сухие пайки и генераторы сил самообороны.

Ранее стало известно, что во вторник, 19 апреля, в силу вступает новый пакет антироссийских санкций, принятый Японией, он включает запрет на импорт из России 38 видов товаров. Помимо прочего в перечень попали древесина, приборы, алкоголь, а также детали двигателей для кораблей, самолетов, автомобилей и мотоциклов.