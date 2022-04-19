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Япония поставит на Украину защищающие от химических веществ средства

«Киодо»: Япония поставит Украине специальную одежду и маски, защищающие от химвеществ

Фото: Pixabay

Япония поставит на Украину защитные средства в виде специальных одежды и масок, которые будут эффективны против химических веществ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на японское агентство «Киодо».

Источники агентства заявляют, что дополнительная помощь будет способна защитить также от беспилотников. В марте Япония уже отправляла Украине бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки, камеры, средства гигиены, сухие пайки и генераторы сил самообороны.

Ранее стало известно, что во вторник, 19 апреля, в силу вступает новый пакет антироссийских санкций, принятый Японией, он включает запрет на импорт из России 38 видов товаров. Помимо прочего в перечень попали древесина, приборы, алкоголь, а также детали двигателей для кораблей, самолетов, автомобилей и мотоциклов.

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Марина Совина
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