Президент Украины Зеленский заявил, что Россия начала битву за Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс». Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

Он отметил, что «можно констатировать, что Россия начала битву за Донбасс, которая давно готовилась». Зеленский в своем обращении к украинцам подчеркнул, что «мы будем защищаться, мы будем бороться».

«Мы не откажемся ни от чего украинского, а чужого нам не надо. И я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам, которые держатся, защищая судьбу всего государства», — сказал президент Украины.

15 апреля Зеленский высказывал мнение, что решающие для исхода конфликта с Россией бои пройдут в ближайшее время в Донбассе.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.