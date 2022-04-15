Зеленский раскрыл решающие для исхода конфликта с Россией бои

Зеленский оценил численность ВСУ в Донбассе в 44 000 человек и назвал регион центром боев

Решающие для исхода конфликта с Россией бои пройдут в ближайшее время в Донбассе, считает президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства раскрыл численность группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе и оценил стратегическую значимость занимаемых ею позиций. Его слова передает ТАСС.

«На Донбассе сейчас наиболее сложная для ВСУ ситуация, но именно здесь сосредоточены наши самые мощные подразделения (...) Это центр, я считаю, сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны», — заявил Зеленский. Он объяснил, что число солдат ВСУ в регионе достигает 44 тысяч.

Силы украинской армии в Донбассе также оценивал министр обороны России Сергей Шойгу. 21 февраля, за три дня до начала российской специальной операции на Украине, Шойгу рассказал, что Киев сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) 53 тысячи человек и более двух тысяч единиц тяжелой техники.

При этом в ДНР сообщали собственные соображения насчет количества ВСУ в регионе. По словам главы республики Дениса Пушилина от 13 февраля, в Донбассе находились до 150 тысяч украинских военнослужащих.