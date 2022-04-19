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Сергей Зверев пожаловался на соседку

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев пожаловался на громкую уборку соседки

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев возмутился поведением соседки и представителя ЖКХ, которая отвечает за состояние подъезда. По его словам, женщина вывезла из здания мебель и предметы интерьера. Зверев поделился подробностями в разговоре с Teleprogramma.pro.

Зверев отметил, что в холле подъезда было уютно, там стояла мебель, висело зеркало и бра. По словам стилиста, руководитель коммунальной службы по имени Алла Петровна вывезла предметы интерьера — на месте зеркала появилась дырка. «Раньше все отмечали, что в подъезде очень уютно. А сейчас все это напоминает либо дешевое общежитие, либо колонию — что-то страшное, обшарпанное, жуткое», — высказался Зверев.

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Среди проблем стилист также назвал поведение соседки, которая проживает этажом выше. В одной из комнат у женщины стоит фортепиано, на котором она играет сама и ее семья. Звереву также не нравится, что жительница громко наводит порядок в своей квартире.

«У нее есть такая швабра, очень старая. Таких в мире осталось-то штук пять, и они очень скрипят. И этот скрип длится часа полтора. Она все убирает этой шваброй, моет-моет, потом протирает насухо, а затем снова громко двигает мебель назад. И этот страшный звук я слышу в девять утра», — пожаловался стилист.

В сентябре 2021 года на соседей пожаловалась российская модель и певица Анна Калашникова. Проблемой стали коты, живущие на другом участке. Питомцы стали оставлять на территории певицы отходы жизнедеятельности, из-за чего появился неприятный запах.

Нина Ташевская
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