Российская модель Анна Калашникова пожаловалась на соседских котов

Российская модель и певица Анна Калашникова пожаловалась на соседских котов, которые справляют нужду на ее загородном участке. Она поделилась подробностями в интервью изданию «Собеседник».

Калашникова проживает в загородном доме с садом в Подмосковье. Отец звезды также разбил на участке огород, где он выращивает овощи. Однако на территорию от соседей приходят три больших кота породы курильский бобтейл, которые оставляют после себя отходы жизнедеятельности. От животных также появляется неприятный запах.

«Три огромных кошака, похожих на рысей. Предводитель у них — рыжий котяра по кличке Чипс. Эта шайка без проблем пробирается через наш забор. Главная беда — эти коты выбрали наш участок как туалет. Откладывают у нас огромные кучи. Мы уже устали за ними убирать», — пояснила Калашникова.

По словам модели, питомцы приходят на участок каждый день. Их владельцы обещали приобрести для котов специальные вольеры, чтобы те свободно не перемещались по территории, однако проблема не решилась. «Обещать-то обещали, но терпим кошачьи испражнения мы по сей день», — посетовала модель.

В июне звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко рассказала о соседе, который проживает в своей квартире с дикой пумой.