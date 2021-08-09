Российскую модель Анну Калашникову ограбили в поезде на миллионы рублей

Российскую модель и актрису Анну Калашникову ограбили во время путешествия из Италии в Канны. Интервью с пострадавшей публикует портал Starhit.

37-летняя знаменитость рассказала, что неизвестные украли один из ее чемоданов из поезда, в котором она перемещалась между двумя странами. По словам манекенщицы, в нем находились семь пар туфель и шесть сумок, а также несколько украшений и часы.

Согласно материалу, после обнаружения пропажи Калашникова написала заявление в полицию, однако злоумышленник до сих пор не найден. Отмечается, что в поезде не были установлены камеры видеонаблюдения. «Там было целое состояние! Очень ценные и дорогие для меня украшения», — пожаловалась актриса.

Известно, что среди украденных вещей находились серьги ювелирного дома Graff с рубинами и бриллиантами стоимостью 50 тысяч евро (4,3 миллиона рублей), бусы и несколько серег люксового бренда Chanel, а также туфли и сумки, например, марки Dolce & Gabbana.

В феврале Анна Калашникова сломала зуб из-за спрятанного в торте бриллианта. Инцидент произошел ночью в День святого Валентина. Жених звезды Иван Семенов попросил официантов спрятать кольцо с драгоценным камнем в десерт, и женщина случайно сломала об него передний зуб. «Пришлось срочно ехать к стоматологу», — призналась Калашникова.