Анна Калашникова сломала зуб из-за спрятанного в торте бриллианта

Российская актриса и певица Анна Калашникова сломала передний зуб о кольцо с бриллиантом, которое было спрятано ее женихом Иваном Семеновым в торте. Об этом артистка рассказала «Комсомольской правде» в понедельник, 15 февраля.

Инцидент произошел ночью в День святого Валентина. Возлюбленные ужинали в ресторане, под конец вечера 36-летней артистке принесли десерт. «Оказалось, что по договоренности с кондитером в торт спрятали кольцо с бриллиантом. Я не знала об этом и случайно сломала об него передний зуб. Пришлось срочно ехать к стоматологу», — поведала Калашникова.

Ранее в феврале Калашникова рассказала о настоящем отце своего сына. По ее словам, она родила ребенка от бизнесмена в 2015 году. Вскоре после этого их отношения прервались.