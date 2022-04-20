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Кремль выразил благодарность выступающим для военных артистам

Пресс-секретарь Путина Песков выразил благодарность поддерживающим ВС России артистам

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В Кремле благодарны артистам, выступающим перед российскими военными и оказывающим им поддержку . Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин проинформирован о том, кто именно проводит благотворительные выступления, а также выходит на сцену перед военными в госпиталях и зонах боевых действий. Песков отметил, что очень важно, чтобы такие действия совершались «по зову сердца».

Песков также назвал это продолжением славных традиций российских артистов, которые в прошлом регулярно выступали перед действующей армией.

Ранее песков заявил, что в Кремле обязательно сообщат, когда Путин решит посетить с визитом один из госпиталей, в которых проходят лечение российские военные. В целом, по его словам, такой визит рано или поздно планируется.

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Роман Кирьянов
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