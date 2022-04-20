Кремль сообщит о посещении Путиным военнослужащих в госпиталях

Песков заявил, что Кремль сообщит о решении Путина посетить солдат в госпиталях

Кремль своевременно сообщит, если президент России Владимир Путин решит посетить военнослужащих в госпиталях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы сообщим, когда придет время», — ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли у Путина в планах посещение солдат, которые находятся в больницах.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле благодарны артистам, которые выступают перед российскими военными и оказывают им всяческую поддержку. По мнению пресс-секретаря, очень важным является тот факт, что такие действия совершаются «по зову сердца».

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).