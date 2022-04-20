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Иммунолог предупредил о появлении редкой «слоновой болезни» после COVID-19

Иммунолог Болибок заявил, что после коронавируса может появиться «слоновая болезнь»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После перенесенного коронавируса у человека может появиться «слоновая болезнь» — редкое проявление постковидного синдрома. Об этом предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает Ura.ru.

Специалист пояснил, что редкое заболевание появляется из-за поражения лимфатической системы и ее воспаления. «Слоновая болезнь» по-другому называется элефантиазом, рассказал он.

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«У меня складывается впечатление, что возникает она из-за обострения уже существующих проблем. Либо у пациента был хронический тонзиллит с региональным лимфоденитом, даже если миндалины были удалены, либо были какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта и развивался мезаденит», — сказал Болибок.

По его словам, при дельта-штамме пациенты жаловались на интенсивные боли в животе из-за воспаления лимфоузлов брыжейки кишечника, при омикроне — у них наблюдались интенсивные боли в горле из-за воспаления лимфоузлов в шее.

Ранее врач Светлана Мартынова назвала способы избежать последствий коронавирусной инфекции. По ее словам, даже после полного выздоровления следует пройти комплекс исследований, чтобы врачи оценили возможные осложнения. Важно проверить уровень витамина D, сдать общий анализ крови и оценить состояние сердечной мышцы.

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Анастасия Шейкина
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