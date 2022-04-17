Врачи назвали способы избежать последствий коронавируса

Терапевт Мартынова призвала всех переболевших COVID-19 пройти комплекс исследований

Руководитель центра персонифицированной медицины, терапевт ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова назвала способы избежать последствий коронавирусной инфекции в беседе с «Известиями».

Отмечается, что у переболевших тяжелой формой COVID-19 часто появляются нарушения функции легких и ухудшение дыхания. Кроме того, многие жалуются на усталость, мышечную слабость, боли в суставах, искажение запахов, а также неврологические проблемы и выпадение волос.

По словам Мартыновой, даже после полного выздоровления следует пройти комплекс исследований, чтобы врачи оценили возможные осложнения. В список исследований входят: проверка уровня витамина D, поскольку его дефицит приводит к более длительному восстановлению, общий анализ крови, оценка состояния сердечной мышцы и контроль за показателем кислорода в крови

Специалист отметила, что патологическое состояние после коронавирусной инфекции может сопровождаться различными симптомами. Самым распространенным является потеря обоняния, которая происходит из-за поражения периферической части обонятельных нервов. Такое состояние может сохраняться долго. Мартынова сообщила, что для быстрого возвращения обоняния следует промывать нос изотоническим раствором, а также проводить обонятельные тренировки, в ходе которых пациент определяет знакомые ароматы.

Также некоторые жалуются на усиленное выпадение волос, которое можно заметить спустя 2-3 месяца после выздоровления. Врач посоветовала укреплять иммунитет, пересмотреть рацион питания и свести к минимуму стресс.

Заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик в свою очередь отметил, что одним из наиболее распространенных осложнений инфекции считается поражение сердечно-сосудистой системы. Он призвал всех пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, пройти консультацию у кардиолога. Также Дупик посоветовал обратиться к специалисту тем, у кого появились боли в области сердца, одышка, отеки или учащенное сердцебиение.

По словам генерального директора центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрея Исаева, в первую очередь каждый переболевший должен проверить гемостаз. Он пояснил, что исследование позволяет проверить свертывающую и противосвертывающую функции крови.

Ранее американские специалисты из Тулейнского университета назвали последствия перенесенной легкой формы коронавирусной инфекции для мозга. По утверждениям ученых, заболевание может спровоцировать появление большого количества очагов воспалений и небольших кровоизлияний.