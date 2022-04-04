Названо последствие легких форм коронавируса на мозг
Американские специалисты из Тулейнского университета назвали последствия перенесенной легкой формы коронавирусной инфекции на мозг. По утверждениям ученых, заболевание может спровоцировать появление большого количества очагов воспалений и небольших кровоизлияний. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Исследование проводилось на обезьянах, которые в ходе наблюдений не испытывали серьезных симптомов COVID-19, поэтому биологи не ожидали увидеть значительного негативного влияния на организм. Однако, как оказалось, при проникновении SARS-CoV-2 в организм вирус вызывает большое количество очагов воспалений и кровотечений даже у тех приматов, которые не испытывали никаких внешних острых респираторных симптомов. Такие результаты наблюдались более чем у половины двух групп испытуемых обезьян.
В некоторых случаях эти патологии приводили к масштабной гибели нервных клеток, которые формировали гипоксию в определенных областях мозга. По мнению научных сотрудников, это явление объясняет помутнение сознания и другие нарушения, происходящие в голове во время острой стадии заболевания.
В марте 2022 года исследователи из университета Хаддерсфилда в Англии изучили влияние коронавируса на иммунный ответ головного мозга. Оказалось, что спайковый белок SARS-CoV-2 оказывать такое же воздействие на иммунные клетки мозга, как и на другие части организма.