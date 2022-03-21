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Исследовано воздействие коронавируса на мозг

Английские ученые выяснили воздействие SARS-CoV-2 на иммунный ответ мозга

Фото: Matt Reiter / Unsplash

Английские ученые из университета Хаддерсфилда исследовали воздействие коронавируса на иммунный ответ головного мозга. Результаты работы были опубликованы в журнале Molecular Neurobiology.

Выяснилось, что спайковый белок, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека, может оказывать такое же влияние на иммунные клетки мозга, как и на остальную часть тела. Несмотря на то, что вирус не способен размножаться в мозгу, из-за иммунного ответа он может вызывать некоторые нарушения, например, потерю памяти и затуманенность сознания.

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Теперь медиков интересует, если коронавирусная инфекция способна влиять на мозг, может ли она провоцировать в будущем развитие некоторых нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Ранее исследователи из Оксфордского университета раскрыли влияние COVID-19 на мозг. Выяснилось, что коронавирусная инфекция вызывает уменьшение объема мозга. Врачи также отметили, что заболевание способствует не только временному ухудшению когнитивных способностей, но может снизить их навсегда.

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Елена Апазиди
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