Исследовано воздействие коронавируса на мозг

Английские ученые выяснили воздействие SARS-CoV-2 на иммунный ответ мозга

Английские ученые из университета Хаддерсфилда исследовали воздействие коронавируса на иммунный ответ головного мозга. Результаты работы были опубликованы в журнале Molecular Neurobiology.

Выяснилось, что спайковый белок, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека, может оказывать такое же влияние на иммунные клетки мозга, как и на остальную часть тела. Несмотря на то, что вирус не способен размножаться в мозгу, из-за иммунного ответа он может вызывать некоторые нарушения, например, потерю памяти и затуманенность сознания.

Теперь медиков интересует, если коронавирусная инфекция способна влиять на мозг, может ли она провоцировать в будущем развитие некоторых нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Ранее исследователи из Оксфордского университета раскрыли влияние COVID-19 на мозг. Выяснилось, что коронавирусная инфекция вызывает уменьшение объема мозга. Врачи также отметили, что заболевание способствует не только временному ухудшению когнитивных способностей, но может снизить их навсегда.