Российский детский сад призвал родителей приносить свои продукты для столовой

Детский сад в Забайкалье попросил родителей приносить свои продукты для столовой

Детский сад в Акшинском районе Забайкальского края попросил родителей воспитанников приносить свои овощи для столовой. Комментарий с сообщением об инциденте появился под записью губернатора региона Александра Осипова во «ВКонтакте».

По словам автора комментария, администрация дошкольного учебного заведения попросила родителей приносить картошку для детских обедов. На сообщение пользователя отреагировал официальный аккаунт администрации Акшинского района. Чиновники подтвердили факт инцидента, однако заявили, что инициатива о самостоятельном сборе продуктов детям принадлежала самим родителям.

«В настоящее время в детском саду, действительно, имеются проблемы с обеспечением питания детей в связи со значительным ростом цен на продукты питания (...) 19 апреля в детском саду состоялось родительское собрание, где родители сами выдвинули инициативу оказать посильную помощь садику в обеспечении овощами», — сообщили в администрации района.

Там подчеркнули, что в местный бюджет расходы на питание дошкольников не включены.

Ранее эксперты подсчитали, что школьные поборы в среднем по стране сегодня составляют более четырех тысяч рублей в год на одного ребенка. В эту сумму не входит покупка учебников и рабочих тетрадей и оплата питания в столовой.