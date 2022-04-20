В России расширят программу детского отдыха

Глава Ростуризма пообещала подготовить круизный маршрут с акцентом на детский отдых

В России в ближайшее время создадут круизный маршрут с акцентом на детский или семейный отдых. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, ее слова передает ТАСС.

Глава ведомства поделилась планами по расширению программ отдыха в России. По словам Догузовой, ее коллеги предложили альтернативу сухопутным брендовым маршрутам — круизный маршрут с акцентом на детский или семейный отдых. «В ближайшее время маршрут будет подготовлен, и эта заявка будет подана в Ростуризм, и мы ее обязательно утвердим», — добавила она.

Отмечается, что с инициативой выступил руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Волгоградской области, директор компании «Круиз» Алексей Растегаев. Эксперт пообещал разработать дорожную карту проекта и до конца июня, в маршрут планируется включить несколько волжских регионов.

Ранее в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова открыла в Волгограде первый в России фестиваль детского туризма «Вместе». Главной целью фестиваля руководитель ведомства назвала создание стандартов детского отдыха внутри страны.

