Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В России расширят программу детского отдыха

Глава Ростуризма пообещала подготовить круизный маршрут с акцентом на детский отдых

В России в ближайшее время создадут круизный маршрут с акцентом на детский или семейный отдых. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, ее слова передает ТАСС.

Глава ведомства поделилась планами по расширению программ отдыха в России. По словам Догузовой, ее коллеги предложили альтернативу сухопутным брендовым маршрутам — круизный маршрут с акцентом на детский или семейный отдых. «В ближайшее время маршрут будет подготовлен, и эта заявка будет подана в Ростуризм, и мы ее обязательно утвердим», — добавила она.

Отмечается, что с инициативой выступил руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Волгоградской области, директор компании «Круиз» Алексей Растегаев. Эксперт пообещал разработать дорожную карту проекта и до конца июня, в маршрут планируется включить несколько волжских регионов.

Ранее в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова открыла в Волгограде первый в России фестиваль детского туризма «Вместе». Главной целью фестиваля руководитель ведомства назвала создание стандартов детского отдыха внутри страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Россия испытала ракету «Сармат»
Раскрыты сроки выхода крупного обновления Windows 11
Германия полностью откажется от российских энергоносителей
Кадыров объявил об окончательном переходе Рубежного под контроль России
Российский футбол призвали очистить от шушеры
Раскрыта стоимость отдыха на курортах Краснодарского края на майские праздники
Подполковнику МВД Татарстана дали условный срок по делу о взятках
В Роспотребнадзоре заявили о продолжении мутаций коронавируса
Раскрыта причина задержки коммунальных платежек в Москве
МИД России осудил высказывание Санду о георгиевской ленте
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.