Россиянам назвали стоимость железнодорожных путешествий по регионам в мае

Железнодорожный круиз на Кавказ на майские праздники обойдется от 57,7 тысячи рублей

Российским туристам назвали оптимальную стоимость железнодорожных круизов по регионам страны на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, семидневное путешествие «Жемчужина Кавказа» из Москвы обойдется от 57,7 тысячи рублей на человека. Туристы побывают с экскурсиями в таких городах как Майкоп, Нальчик, Грозный, Дербент и Кисловодск, а также увидят природные достопримечательности республик: горы и водопады, в частности, знаменитый Сулакский каньон и Аргунское ущелье. Стоимость гастрономического тура на Кавказ по схожей программе начинается от 87 тысяч рублей.

Еще одно путешествие — «Серебряный маршрут», который включает в себя посещение древних русских городов: Пскова, Великого Новгорода, Рыбинска и Ярославля. Так, за четырехдневный тур выходного дня придется заплатить от 18,9 тысячи рублей на человека (размещение в плацкартном вагоне).

Четырехдневный тур в Карелию на ретропоезде «Рускеальский экспресс» обойдется от 32 тысяч рублей. В зависимости от программы путешественники смогут посетить горный парк «Рускеала» или побывать на Валааме.

Кроме того, россиянам предлагаются короткие туры на три дня с отправлением из Москвы. Например, круиз «Поезд ко дню Победы» в Прохоровку (Белгород) от 13,5 тысячи рублей или «Сказы Поволжья» в Йошкар-Олу и Свияжск от 29,7 тысячи рублей.

Ранее в апреле сотрудники Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») составили список самых необычных вещей, которые россияне забывали в поездах в первом квартале 2022 года. Так, самыми необычными находками были названы зубные протезы, пакет с вязанием, транспарант и складной манеж для животных.