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Российским компаниям захотели разрешить расчеты в криптовалюте

ФНС предложила разрешить компаниям расчеты в криптовалюте за экспорт и импорт

Фото: Markus Mainka / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает разрешить российским компаниям расчеты в криптовалюте в том случае, если речь идет об экспорте или импорте товаров и услуг, пишут «Известия» со ссылкой на идею, изложенную в ответ на законопроект Минфина «О цифровой валюте».

Сам документ по-прежнему запрещает использование криптовалюты для расчетов за товары, работы или услуги в России, но ФНС хочет, чтобы было сделано исключение для бизнеса: в законопроекте есть оговорка, что запрет действует, «если иное не предусмотрено настоящим законом».

Приобретать и продавать цифровые деньги за рубли необходимо в криптокошельках и на криптобиржах, говорится в поправках службы. Минфин считает, что предложение можно «поддержать частично».

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Руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов предполагает, что для расчетов, скорее всего, будут использоваться биткоин и эфир. По его словам, законы большей части стран не запрещают расчетов в криптовалюте, и ключевая проблема заключается не в негативном отношении к таким активам со стороны других стран, а в том, что это может расцениваться как попытка обхода санкций в отношении России. Криптобиржи же уже отчасти выразили готовность следовать ограничениям.

По мнению специалиста, цифровые деньги не станут инструментом обхода санкций, но к ним можно будет прибегнуть для оптимизации расчетов в условиях, когда невозможно проводить сделки в долларах и евро. Полезной инициатива может оказаться для того бизнеса, который не попал под санкции.

О том, что Минфин доработал законопроект о регулировании оборота цифровых валют в России, в середине апреля сообщал «Коммерсантъ». В документе расширена нормативная база и впервые детально описан контроль майнинга. Кроме того, криптовалюта признается «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ», а также в качестве инвестиций, при этом в отношении нее должно отсутствовать обязанное лицо.

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Платон Щукин
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Российским компаниям захотели разрешить расчеты в криптовалюте
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