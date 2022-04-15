Минфин доработал законопроект о криптовалютах

«Ъ»: Минфин доработал законопроект о регулировании оборота цифровых валют в России

Минфин доработал законопроект о регулировании оборота цифровых валют в России — в документе, полученном «Коммерсантом», расширена нормативная база и впервые детально описан контроль майнинга. Эксперты считают, что прописанные правила откроют новые возможности для добытчиков криптовалют, но осложнят деятельность инвесторов. Кроме того, требования к операторам торгов называют чрезмерными.

Новая версия документа вводит много обязательств по идентификации, учету и сертифицированию, однако специалисты отмечают, что операций с криптовалютой вне информационной инфраструктуры России эти требования не коснутся. Кроме того, криптовалюта признается «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ», а также в качестве инвестиций, при этом в отношении нее должно отсутствовать обязанное лицо.

Организовывать торговлю токенами получат право оператор обмена (с капиталом не менее 30 миллионов рублей) и оператор цифровой торговой платформы (с капиталом не менее 100 миллиона рублей). Первый сможет осуществлять куплю-продажу цифровой валюты «от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен», а второй — проводить организованные торги.

Требования к обоим операторам жесткие — их обяжут учредить отдельное структурное подразделение и составлять годовые отчетности. Кроме того, законопроект вводит требования к их органам управления, внутреннему контролю и аудиту и другие. Власти будут вести специализированный реестр операторов, а также определять уполномоченный орган для лицензирования и контроля их деятельности. Кроме того, организаторы торговли криптовалютой будут определяться как субъекты национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Операторов также обяжут вести реестры владельцев цифровых валют, а также хранить и ежедневно создавать резервную копию информации по торгам. Юрист в сфере блокчейн Михаил Успенский заявил в разговоре с «Ъ», что столь серьезные требования выполнить будет «под силу только крупнейшим кредитно-финансовым организациям страны». Операторами смогут стать только российские юрлица — зарубежные криптобиржи для получения лицензии на работу в России должны будут создать хозяйственное общество.

Продавать или покупать токены без прохождения идентификации будет невозможно. Для того, чтобы внести и вывести фиатные валюты, потребуются услуги банков и банковский счет. Такие условия работы позволят операторами идентифицировать клиентов при приеме на обслуживание, а также проводить комплаенс-процедуры и сообщать Росфинмониторингу о подозрительных операциях.

В обновленном законопроекте закрепляется термин «электронный кошелек цифровых валют» — такие кошельки должны будут проходить обязательную сертификацию. Наконец, в документе впервые прицельно рассматривается процесс майнинга — такая деятельность будет доступна лишь юрлицам и ИП после включения в соответствующий реестр. Дата-центры начнут предоставлять в пользование майнерам только в том случае, если им владеет российское юрлицо. Налогообложение будет установлено отдельно.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем средств в криптокошельках россиян по некоторым подсчетам достигает суммы в 10 триллионов рублей. Криптокошельки есть уже более чем у 10 миллионов «молодых людей», говорил премьер.