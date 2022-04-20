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В казанской галерее «БИЗОN» пройдет выставка цифрового искусства

В казанской галерее «БИЗОN» пройдет выставка цифрового искусства

Фото: Газета «Бизнес Online»

В казанской галерее современного искусства «БИЗОN» открывается выставка D''ART'S: Digital Art Synergy. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online».

В экспозиции будут представлены работы 18 художников, дизайнеров и фотографов разных поколений, размышляющих на тему цифровой реальности. Всего на выставке будет представлено 56 экспонатов от авторов из разных городов России.

«В ситуации, когда постоянное обновление гаджетов и софта позволяет цифровому искусству создавать новое и переосмысливать старое с головокружительной быстротой и изощренностью, кураторы выставки Анна Резцова и Аркадий Бабич поставили своей целью зафиксировать статус-кво digital art, поймать тот самый миг полета стрелы от взмаха руки до попадания в дартс в яблочко», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в ингушском Магасе в 2022 году планируется открыть блогерскую студию. Предполагается, что проект поможет творческой молодежи полнее раскрывать свой потенциал. По мнению представителей сообщества блогеров Insight People, сейчас в Магасе значительно ограничены возможности развития творчества, из-за этого многие блогеры не могут раскрыть свой потенциал.

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Сергей Истомин
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