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Россиянам раскрыли способ сэкономить на одном виде товаров

Адвокат Кутараева рассказала о возможности получения на льготных условиях древесины

Фото: : Евгений Павленко / Коммерсантъ

Владельцы земельных участков имеют право получить на льготных условиях древесину, применяемую в строительстве. Способ экономии на одном виде товаров россиянам раскрыли адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Джамиля Кутараева и заведующий кафедрой лесной политики экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Владимир Петров, сообщает URA.RU.

По словам экспертов, в 30-ой статье Лесного кодекса за каждым субъектом закреплены нормативы древесины, на которые может рассчитывать собственник. Для приобретения стройматериала он должен утвердить проект дома и обратиться в органы исполнительной власти. «Предусмотрена плата на усмотрение местных властей. Кто-то может и бесплатно дать при желании. Твердых расценок нет», — пояснила Кутараева.

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Приобрести древесину по низким цена кроме строительства можно также на ремонт и отопление. В среднем семья может получить около 15 кубометров. Эксперты предупредили, что полученные материалы запрещается продавать или передавать другим людям.

Ранее российский предприниматель Игорь Рыбаков посоветовал россиянам срочно закупиться стройматериалами из-за роста цен в будущем. По его словам, к лету цена товаров этого вида значительно вырастет, или их не будет вовсе.

Нина Ташевская
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