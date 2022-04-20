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Гинеколог предостерегла от использования эфирных масел для интимной гигиены

Гинеколог Селихова: эфирные масла создают благоприятные условия для развития микробов

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Руководитель экспертного центра женского здоровья, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова в беседе с «Лентой.ру» предостерегла россиянок от использования эфирных масел для интимной гигиены.

По ее словам, эфирные масла создают благоприятные условия для развития микробов и являются лишь маскировкой, которая может усугубить проблемы с микрофлорой и привести к негативным последствиям. «Неприятный запах может быть связан с баквагинозом (выраженным дисбактериозом), поэтому в данном случае эфирные масла лишь создают благоприятные условия для развития микробов и усугубляют состояние микрофлоры», — объяснила Мария Селихова.

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Ее мнение разделяют и другие врачи. Так, например, Инна Аполихина, заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации, доктор медицинских наук объясняет, что, хотя некоторые женщины используют эфирное масло лаванды в смеси с кокосовым маслом для смазывания слизистой вульвы и преддверия влагалища, делать это не рекомендуется.

По словам гинеколога, хоть лаванда обладает антисептическим, дезодорирующим и ранозаживляющим эффектом, высокая концентрация эфирного масла может вызвать раздражение на слизистой и усугубить ситуацию. «Появление неприятного запаха от выделений может быть связано и с вагинальной инфекцией, нарушением баланса флоры во влагалище или с подтеканием мочи, поэтому лучше сразу обратиться с этой проблемой к врачу», — подытожила Инна Аполихина.

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Юлия Кальницкая
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