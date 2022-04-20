Россиян предупредили о заразности ожирения

Диетологи Поляков и Гинзбург предупредили россиян о заразности ожирения

Психолог, диетолог Антон Поляков и врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявили, что человек рискует набрать лишний вес, если среди его близких есть люди с ожирением. Об этом эксперты сообщили в беседе с Ura.ru.

Поляков заявил, что социальное поведение заразно, поэтому причина ожирения — биопсихосоциальная. По его словам, если в семье существует культ еды, то существует высокая вероятность того, что у ребенка появится избыточный вес или ожирение.

Диетолог предупредил россиян, что принцип «заразности» работает и в других социальных группах. Он объяснил, что если человеку не хочется быть белой вороной, а в его окружении едят пельмени, то и он будет.

«Это как с курением. Чтобы не выглядеть отщепенцем, многие начинают соответствовать. Если человек зависит от мнения окружающих, имеет низкую самооценку, то он более подвержен социальному воздействию. На его личные границы начинают наступать и влияют, в том числе на пищевое поведение», — добавил психолог.

В свою очередь Гинзбург добавил, что людям свойственно считать нормальными вещи, происходящие в их микросреде. Этот процесс проходит «чисто интуитивно, подсознательно».

«Человек скорее будет набирать вес с поправкой на индивидуальную склонность, когда среда тебе подсказывает, что это не страшно, что все такие, и это нормально. В итоге ты рискуешь набрать еще больше», — заключил специалист.

Ранее россиянам перечислили опасности ожирения для здоровья ребенка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач-эндокринолог, диетолог первой категории «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.