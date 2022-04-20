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Россиянам перечислили опасности ожирения для здоровья ребенка

Врач Оксана Михалева назвала лишний вес одной из причин заболеваний сердца у детей

Фото: Klaus-Peter Wolf / Globallookpress.com

Врач-эндокринолог, диетолог первой категории «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева перечислила россиянам негативные последствия ожирения для здоровья ребенка. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала основные проблемы, с которыми могут столкнуться дети с избыточным весом.

Чем опасно детское ожирение?

Врач назвала лишний вес одной из причин заболеваний сердца. По ее словам, ожирение негативно сказывается практически на всех важных органах ребенка, но в первую очередь представляет опасность именно для сердечно-сосудистой системы. Это может привести к повышению артериального давления, головным болям и одышке даже при минимальных физических нагрузках. Дети с ожирением, по словам Михалевой, больше других предрасположены к бронхиальной астме.

Следующей проблемой, связанной с лишними килограммами, по мнению доктора, могут быть сбои в работе желудочно-кишечного тракта, образование камней в желчном пузыре, нарушение микрофлоры кишечника, жировое отложение в печени, так называемый жировой гепатоз или даже жировой гепатит.

Врач также предупредила, что у детей с ожирением повреждаются и разрушаются коленные суставы, страдает позвоночник, что в свою очередь приводит к сильным болям в спине.

Михалева напомнила и о психологических проблемах, так как зачастую ребенок с лишним весом подвергается буллингу со стороны сверстников, начинает стесняться своего тела, пытается измениться с помощью небезопасных диет или голодания. Все это лишь усугубляет ситуацию и приводит к еще более негативным последствиям для организма.

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Как лечить детское ожирение?

При решении данной проблемы диетолог не рекомендует прибегать к каким-то кардинальным мерам. «Очень часто родители склонны именно к жестким мерам, но этого делать не стоит. Нельзя устанавливать жесткие ограничения для ребенка. Если уже есть ожирение, то не стоит сразу же отдавать его в какую-то серьезную секцию, потому что это может быть очень вредно для детского здоровья», — предостерегла Михалева.

Также эксперт не рекомендует сажать детей с лишним весом на диету, так как это может навредить растущему организму и замедлить его развитие. Врачи назначают детям с ожирением специальное питание, сохраняя объем полноценного сбалансированного рациона, который помогает поддерживать функционирование важных органов и при этом способствует снижению веса.

По словам Михалевой, если еда для ребенка — единственная радость в жизни, и он привык заедать стресс, то понадобится помощь психотерапевта и специальная психотерапевтическая коррекция

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Юлия Кальницкая
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