Косметолог разоблачила пластические операции Леди Гаги

OK!: косметолог Тара Гарик рассказала о коррекции внешности певицы Леди Гаги

Косметолог Тара Гарик из центра пластической хирургии в Нью-Йорке разоблачила пластические операции певицы Леди Гаги. Соответствующий материал приводит ОК!.

Специалистка предположила, что поп-исполнительница перенесла несколько косметологических вмешательств ради преображения внешности. Так, посредством соответствующих процедур она могла изменить черты лица. «Ее губы выглядят так, словно их скорректировали с помощью подтяжки», — рассказала Гарик.

Кроме того, по словам косметолога, нос 36-летней знаменитости стал более очерченным, а щеки — округлыми. «Ее щеки выглядят объемнее. Это неестественно для ее возраста. Ведь чем старше мы становимся, тем быстрее и сильнее уходит объем из этой зоны. Данный факт указывает на то, что Леди Гага использует специальный наполнитель», — прокомментировала Гарик.

Как сообщает издание, звезда фильма «Дом Gucci» и раньше увлекалась пластическими операциями и злоупотребляла филлерами. «Я прошла тот период, когда была одержима инъекциями. Мне было плохо и тяжело. Я много курила и ходила в стрип-клубы», — приводит ее слова портал.

Раннее в апреле блогерша Шейла Флорес Перез сделала инъекцию небольшой дозой филлера и осталась с опухшими губами фиолетового цвета. Юзерша показала лицо на видео и рассказала, что воспаление не проходило на протяжении нескольких недель.