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Самый дорогой особняк в России решили продать со скидкой

Бизнесмен Зияд Манасир выставил на продажу особняк в Подмосковье за 10 миллиардов рублей

Фото: Telegram-канал Mash

Бизнесмен Зияд Манасир решил продать самый дорогой особняк в России со скидкой. Основатель холдинга «Стройгазконсалтинг» рассчитывает получить за дом в подмосковной Истре 10 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Внутри выставленного на продажу трехэтажного особняка площадью семь тысяч квадратных метров есть лифт, кинотеатр, несколько столовых и гостиных, кухня, курительная комната, а также бассейн со спа-зоной. На втором этаже находятся детские спальни, на третьем — хозяйские покои с библиотекой и оранжереей, а цокольный этаж занимают спортивный зал, боулинг, винный погреб и караоке. Интерьер оформлен с использованием мрамора, санфаянса и красного дерева, комнаты украшены хрустальными люстрами.

Усадебный комплекс располагается в 23 километрах от МКАД в элитном поселке Гринфилд на Новорижском шоссе. В 2019 году его стоимость оценивалась в 12 миллиардов долларов. Поместье проектировали около года, а строительство длилось десять лет.

Хозяин недвижимости Зияд Манасир — бывший акционер одного их крупнейших подрядчиков «Газпрома» «Стройгазконсалтинга». В 2016 году он вошел в Топ-200 богатейших бизнесменов по версии Forbes, его состояние оценивается в 600 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей).

Александра Качан
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