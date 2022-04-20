Российским автомобилистам перестанут менять запчасти по КАСКО

Российские страховщики будут ремонтировать автозапчасти по КАСКО вместо их замены

Российские страховые компании перестанут менять автомобилистам запчасти по КАСКО, вместо этого им предложат ремонт поврежденных деталей. Об этом пишет «Газета.Ru».

По информации издания, по такому принципу уже работает компания «Ингосстрах» и скоро будет работать «РЕСО-Гарантия». Автомобилистам, которые откажутся от ремонта, предложат подождать поставок запчастей или денежную компенсацию.

В письме, полученном клиентами «Ингосстраха», компания уверяет, что она достигла соглашения о ремонте поврежденных деталей с большинством дилерских центров в рамках договоров КАСКО.

«Ремонт поврежденных кузовных элементов с соответствующей гарантией был доступен дилерским центрам и раньше, но в ряде случаев отсутствовала экономическая целесообразность такого ремонта», — пояснил изданию руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

По его словам, цена автозапчастей у дистрибьюторов выросла до 50 процентов, а многие детали стали недоступны из-за сбоев в логистике. Три месяца назад заказ из Евросоюза прибывал на склад в срок до 15 дней. Сегодня длительность доставки может достигать 60 дней, при этом без гарантии поступления, приводит пример Княгиничев.

В компании «РЕСО-Гарантия» автомобилистам также дадут выбор: быстрее вернуть машину к рабочему состоянию посредством ремонта запчастей либо подождать поставки новых деталей.

Источник издания в одном из крупных страховых брокеров сообщил, что аналогичные меры с ремонтом запчастей по договорам КАСКО примут и в других страховых компаниях.

При этом вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин считает, что таким образом КАСКО потеряет свой смысл. «Совершенно непонятно, зачем человеку получать на свою машину несколько килограммов шпатлевки при восстановлении кузовных деталей, — заявил он. — Кроме того, по КАСКО страхуют в основном новые автомобили, среди которых очень много машин с алюминиевыми деталями, которые не восстановить».

Ранее на фоне роста расходов на запчасти и подорожания ремонтных работ страховщики начали повышать стоимость тарифов КАСКО. По состоянию на 31 марта они подорожали на 10-15 процентов.