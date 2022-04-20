Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российским автомобилистам перестанут менять запчасти по КАСКО

Российские страховщики будут ремонтировать автозапчасти по КАСКО вместо их замены

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российские страховые компании перестанут менять автомобилистам запчасти по КАСКО, вместо этого им предложат ремонт поврежденных деталей. Об этом пишет «Газета.Ru».

По информации издания, по такому принципу уже работает компания «Ингосстрах» и скоро будет работать «РЕСО-Гарантия». Автомобилистам, которые откажутся от ремонта, предложат подождать поставок запчастей или денежную компенсацию.

В письме, полученном клиентами «Ингосстраха», компания уверяет, что она достигла соглашения о ремонте поврежденных деталей с большинством дилерских центров в рамках договоров КАСКО.

«Ремонт поврежденных кузовных элементов с соответствующей гарантией был доступен дилерским центрам и раньше, но в ряде случаев отсутствовала экономическая целесообразность такого ремонта», — пояснил изданию руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

По его словам, цена автозапчастей у дистрибьюторов выросла до 50 процентов, а многие детали стали недоступны из-за сбоев в логистике. Три месяца назад заказ из Евросоюза прибывал на склад в срок до 15 дней. Сегодня длительность доставки может достигать 60 дней, при этом без гарантии поступления, приводит пример Княгиничев.

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта 2022
«Люди не признают других машин» Как тайно попавшие в СССР японские автомобили захватили восток России?
«Люди не признают других машин»Как тайно попавшие в СССР японские автомобили захватили восток России?
1 ноября 2021

В компании «РЕСО-Гарантия» автомобилистам также дадут выбор: быстрее вернуть машину к рабочему состоянию посредством ремонта запчастей либо подождать поставки новых деталей.

Источник издания в одном из крупных страховых брокеров сообщил, что аналогичные меры с ремонтом запчастей по договорам КАСКО примут и в других страховых компаниях.

При этом вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин считает, что таким образом КАСКО потеряет свой смысл. «Совершенно непонятно, зачем человеку получать на свою машину несколько килограммов шпатлевки при восстановлении кузовных деталей, — заявил он. — Кроме того, по КАСКО страхуют в основном новые автомобили, среди которых очень много машин с алюминиевыми деталями, которые не восстановить».

Ранее на фоне роста расходов на запчасти и подорожания ремонтных работ страховщики начали повышать стоимость тарифов КАСКО. По состоянию на 31 марта они подорожали на 10-15 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В России назвали возможный срок индексации пенсий
Из подмосковного дома подруги Собчак украли вино на полмиллиона рублей
Путин заявил о помощи России при установлении мира в Донбассе
Задымление возле мэрии Москвы ликвидировали
Необычное природное явление из Африки заметили в Сочи
Путин выразил уверенность в нормализации жизни в Донбассе
Путин назвал заставившую Россию начать спецоперацию причину
Украина вышла из соглашения по созданию ракет с Россией
Появилось видео уличных боев у «Азовстали»
В Эстонии временно запретили собрания с георгиевскими лентами и флагами России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.