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В России подорожали ОСАГО и КАСКО

«Известия» сообщили о подорожании ОСАГО и КАСКО на 10-15 процентов в России

Фото: Pixabay

В России страховщики начали повышать тарифы по КАСКА на фоне роста расходов на запчасти и подорожания ремонтных работ, сообщил управляющий директор по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов «Известиям».

По словам эксперта, тарифы подорожали уже на 10-15 процентов. Также некоторые станции ТО могут начать резко поднимать расценки и использовать панику, но это продлится недолго.

Председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина считает, что тарифы по страховкам, не считая ОСАГО, в связи с текущей ситуацией вырастут по меньшей мере на уровень инфляции к концу года. При этом, по макроэкономическому опросу ЦБ, инфляция по итогам 2022-го достигнет 20 процентов.

Кроме того, стоимость полисов обязательного автострахования могут также увеличиться на 20 процентов, полагает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Как считает специалист, стоимость КАСКО может вырасти на 40-50 процентов, а цены на ДМС для физлиц — на 30–50 процентов, а, например, в имущественном страховании из-за инфляции и обесценивания рубля — на 50 процентов и более.

Ранее сообщалось, что спрос на страхование автомобилей от угона в России за первые две недели марта подскочил почти вчетверо по сравнению со второй половиной февраля. По словам аналитиков, массовое страхование может быть связано с ростом цен на запчасти, из-за чего повышается риск угона.

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Марина Совина
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