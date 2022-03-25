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Россияне начали массово страховать автомобили от угона

Россияне в четыре раза чаще начали страховать автомобили от угона

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Спрос на страхование автомобилей от угона в России за первые две недели марта подскочил почти вчетверо по сравнению со второй половиной февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов «Страховка.Ру».

По словам аналитиков, массовое страхование может быть связано с ростом цен на запчасти, из-за чего повышается риск угона. «Спрос на страхование от угона среди российских автолюбителей вырос на 295 процентов», — говорится в сообщении. Исследование проводилось на базе поисковых запросов жителей России, таких как «купить страховку от угона» или «оформить миникаско».

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Эксперты напомнили, что самостоятельного продукта, страхующего автомобиль от угона, не существует. Этот риск входит в состав каско. Чтобы сэкономить, водители выбирают миникаско — усеченный вариант договора.

Россияне начали чаще пользоваться и другими услугами страховых. Вырос спрос на охранные системы для машин: на 279 процентов — на блокираторы руля, на 42 процента — на блокираторы педалей.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что наибольшему риску угона подвержены те машины, которых больше всего в парке, то есть массовые бюджетные автомобили. Это Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Duster.

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Марина Совина
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