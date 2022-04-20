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Кадыров сообщил о взятии населенных пунктов Кременная и Старая Краснянка

Глава Чечни Кадыров сообщил о взятии населенных пунктов Кременная и Старая Краснянка

Фото: Globallookpress.com

Бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с военнослужащими Луганской народной республики (ЛНР) заняли населенные пункты Кременная и Старая Краснянка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Благодаря слаженному и молниеносному наступлению наших бойцов украинские националисты и бандеровцы были вынуждены в спешке покинуть данные населенные пункты. Грамотное руководство и эффективная координация позволили нашим военнослужащим провести данную операцию без жертв среди личного состава», — рассказал Кадыров.

Он добавил, что бойцам еще предстоит разминировать населенные пункты и организовать гуманитарную помощь для населения, однако выразил уверенность в том, что «с этой задачей они справятся еще эффективнее». Кроме того, глава Чечни выразил надежду на то, что в скором времени удастся освободить и близлежащие населенные пункты. Кадыров заключил, что для этого есть все необходимые силы и ресурсы.

Ранее Кадыров рассказал о зачистке территории завода «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов. Он сообщил, что чеченские военные «прочесывают каждый квадрат» предприятия.

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Алина Гончарова
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