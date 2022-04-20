Глава Чечни Кадыров рассказал о зачистке чеченскими военными «Азовстали» от националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о зачистке военными республики территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов.

По его словам, чеченские военные «прочесывают каждый квадрат» предприятия. Совместно с представителями силовых структур Донецкой народной республики (ДНР) они «в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков». «Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», — подчеркнул Кадыров. Также он показал видео, на котором запечатлена захваченная за заводе военная техника.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России снова призвали украинских боевиков и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, с 14:00 20 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие. Российское руководство гарантирует всем сложившим оружие сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.