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Кадыров рассказал о зачистке чеченскими военными «Азовстали» от националистов

Глава Чечни Кадыров рассказал о зачистке чеченскими военными «Азовстали» от националистов
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о зачистке военными республики территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов.

По его словам, чеченские военные «прочесывают каждый квадрат» предприятия. Совместно с представителями силовых структур Донецкой народной республики (ДНР) они «в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков». «Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», — подчеркнул Кадыров. Также он показал видео, на котором запечатлена захваченная за заводе военная техника.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России снова призвали украинских боевиков и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, с 14:00 20 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие. Российское руководство гарантирует всем сложившим оружие сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.

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Марина Совина
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