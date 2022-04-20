Минобороны снова призвало боевиков в Мариуполе сложить оружие

Минобороны РФ предложило националистам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие 20 апреля

Вооруженные силы (ВС) России снова призвали украинских боевиков и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, с 14:00 20 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, российские военные во вторник, 19 апреля, в очередной раз открывали гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе для вывода украинских военнослужащих и боевиков, однако им никто не воспользовался.

При этом российское руководство гарантирует всем сложившим оружие сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.

Эвакуация мирных жителей

Днем ранее министерство обороны России обратилось к властям Киева с требованием вывести гражданских с завода «Азовсталь». Соответствующее требование озвучил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Обращаемся к представителям киевской власти: если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры

Михаил Мизинцев начальник Национального центра управления обороной

Мизинцев отметил, что Россия гарантирует безопасную эвакуацию для мирного населения в любом избранном ими направлении. Генерал-полковник подчеркнул, что насильственное удерживание гражданских в качестве «живого щита» является терроризмом.

Должностные лица киевской власти и непосредственные исполнители этой бесчеловечной акции на "Азовстали" являются военными преступниками и террористами Михаил Мизинцев начальник Национального центра управления обороной

«Бессмысленное сопротивление»

В обращении к киевской власти Мизинцев также призвал боевиков выйти из бессмысленного сопротивления. Он подчеркнул, что соответствующие команды от киевских властей командиры подразделений могут не получить, поэтому Минобороны России призывает их принять это решение самостоятельно, после чего сложить оружие.

Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления Михаил Мизинцев начальник Национального центра управления обороной

По словам генерал-полковника, Россия неоднократно подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным и полное соблюдение норм международного гуманитарного права.

Два часа на выход

Ранее 19 апреля Минобороны дало два часа бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для мирного выхода с территории «Азовстали». Соответствующее обращение к украинским военнослужащим опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами» военное ведомство предложило с 12:00 по московскому времени 19 апреля боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам прекратить любые боевые действия и сложить оружие.

Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни Минобороны России

Кроме того, с 14:00 до 16:00 по московскому времени всем без исключения украинским вооруженным подразделениям и иностранным наемникам предложили покинуть здание без какого-либо оружия и боеприпасов.

Штурм «Азовстали»

Утром 19 апреля представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о начале штурма территории завода «Азовсталь».

Насколько мне известно, частично группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к своей работе Эдуард Басурин представитель Народной милиции Донецкой народной республики

Он выразил надежду, что находящиеся на территории завода украинские военные в ближайшее время сдадутся. Также Басурин утверждает, что жилые кварталы города уже полностью контролируются силами республики.