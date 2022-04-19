Минобороны снова предложило боевикам в Мариуполе сложить оружие

Минобороны: ВС РФ предложили боевикам на «Азовстали» с 14:00 20 апреля сложить оружие

Вооруженные силы (ВС) России снова предложило украинским боевикам и иностранным наемникам, заблокированным в Мариуполе, с 14:00 по московскому времени среды, 20 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие. Об этом говорится в распространенном заявлении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, российские военные во вторник, 19 апреля, в очередной раз открывали гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе для вывода украинских военнослужащих и боевиков, однако им никто не воспользовался.

Руководство РФ гарантирует всем сложившим оружие сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.

Ранее Министерство обороны России обратилось к властям Киева с требованием вывести гражданских с завода «Азовсталь». Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что российская сторона гарантирует безопасную эвакуацию для мирного населения в любом избранном ими направлении, насильственное удерживание гражданских в качестве «живого щита» является терроризмом.