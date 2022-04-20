В Воронежской области построят новый курортный комплекс

В Воронежской области на берегу Дона построят комплекс за восемь миллиардов рублей

ООО «Ямань Резорт» построит в Воронежской области на берегу реки Дон новый курортный комплекс за восемь миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр правительства региона.

Отмечается, что рекреационный комплекс, рассчитанный на 1,3 тысячи человек, планируют разместить на особо охраняемой природной территории «Кривоборье» в поселке Емань Рамонского района.

На территории будут располагаться домики для отдыха, аквапарк, зоны для курортного лечения и рыбалки. Ожидается, что комплекс начнет работу в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области планируют создать бальнеологический курорт на берегу озера Баскунчак, известного как самое соленое в мире. В рамках проекта планируется возведение инфраструктуры для отдыхающих на побережье, а также строительство спа- и велнес-центров.