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В Воронежской области построят новый курортный комплекс

В Воронежской области на берегу Дона построят комплекс за восемь миллиардов рублей

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

ООО «Ямань Резорт» построит в Воронежской области на берегу реки Дон новый курортный комплекс за восемь миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр правительства региона.

Отмечается, что рекреационный комплекс, рассчитанный на 1,3 тысячи человек, планируют разместить на особо охраняемой природной территории «Кривоборье» в поселке Емань Рамонского района.

На территории будут располагаться домики для отдыха, аквапарк, зоны для курортного лечения и рыбалки. Ожидается, что комплекс начнет работу в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области планируют создать бальнеологический курорт на берегу озера Баскунчак, известного как самое соленое в мире. В рамках проекта планируется возведение инфраструктуры для отдыхающих на побережье, а также строительство спа- и велнес-центров.

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Валентина Процкова
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