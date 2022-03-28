В России создадут курорт на берегу самого соленого озера в мире

На берегу озера Баскунчак в Астраханской области появится бальнеологический курорт

В Астраханской области планируют создать бальнеологический курорт на берегу озера Баскунчак, известного как самое соленое в мире. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, передает «Российская газета».

По словам политика, на данный момент добраться до озера, которое располагается в Ахтубинском районе, довольно сложно: оно находится в пяти часах езды от Астрахани, при этом доехать туда на общественном транспорте невозможно, поскольку подходящих маршрутов не существует.

Чтобы решить эту проблему, власти займутся созданием в регионе новой туристической инфраструктуры. В частности, рядом с Баскунчаком появится санаторно-курортный комплекс.

«Здесь огромные залежи лечебных глин, аналогичных по действию и составу с грязями Мертвого моря. В рамках проекта планируется возведение инфраструктуры для отдыхающих на побережье, а также строительство спа- и велнес-центров», — пояснил Бабушкин.

В декабре прошлого года сообщалось, что соленое озеро Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области стало лауреатом онлайн-конкурса «Сокровища России». Водоем вошел в топ-5 номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт».